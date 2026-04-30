Франц Вагнер пропустит шестой матч с «Детройтом»

«Орландо» попытаются завершить серию первого раунда против «Детройта» без Франца Вагнера. Форвард официально исключен из заявки на шестой матч против «Пистонс» из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги.
Это будет уже второй подряд матч, который команда проводит без одного из своих лидеров. В текущей серии Вагнер в среднем набирал 16,8 очка, а также делал 5,5 подбора и 3,5 передачи.
Шестая игра состоится 2 мая в Орландо.