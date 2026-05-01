Манучар Маркоишвили: «Мы позволили “Олимпиакосу” делать все, что они хотят. Сегодня мы не были собой»

"Мы позволили им делать все, что они хотят. Я знаю, что они отличная команда и заслуженно стали первыми в регулярном сезоне Евролиги. Но сегодня мы не были собой.
Это не тот баскетбол, с которым мы выходили в плей-офф. И это не тот уровень самоотдачи, который обычно показывает моя команда. Поэтому мы говорим не об очках, а об усилиях.
Самое печальное в плей-офф — это выходить на площадку без энергии, без самоотдачи в защите и позволять сопернику реализовывать все открытые броски", — сказал Маркоишвили.
Отвечая на вопрос о шансах переломить серию и довести ее до пятой игры, тренер призвал к осторожности, но сохранил надежду.
"Хороший вопрос. Сейчас нельзя думать о трех победах подряд. Нужно думать об одной игре. Следующий матч — самый важный. Сначала мы играем в воскресенье, потом во вторник.
Говорить о трех победах против «Олимпиакоса» сложно, но нужно идти шаг за шагом, четверть за четвертью и продолжать верить. А моя задача — чтобы на паркете были те, кто верит", — подытожил грузинский специалист.