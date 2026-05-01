«Динамо» Владивосток и «Астана» подали заявки на участие в Единой лиге ВТБ

В лиге уточнили, что все действующие клубы, за исключением «Самары», подали документы в установленный срок — до 30 апреля. Заявки «Астаны» и «Динамо» на данный момент находятся на стадии рассмотрения.
«Астана» ранее уже выступала в турнире — команда принимала участие в Единой лиге ВТБ с сезона-2011/12, однако пропустила текущий розыгрыш. При этом казахстанский клуб был представлен в молодежной лиге.
Ранее также сообщалось, что лига находится в контакте с властями Самарской области по ситуации вокруг «Самары», которая в текущем сезоне заняла последнее, 11-е место и не смогла выйти в плей-офф.