«Лейкерс» закрыли серию с «Рокетс» и вышли на «Тандер» в полуфинале Западной конференции

Счет в серии — 4−2. Калифорнийцы начали с 3−0, а затем проиграли два раза подряд.
Леброн Джеймс стал самым результативным в составах обеих команд, набрав 28 очков. «Лейкерс» ограничили «Рокетс» 78 очками — самый низкий показатель для техасцев в сезоне.
«Лейкерс» (4-й посев) в полуфинале конференции встретятся с действующими чемпионами НБА и лучшей командой Запада в регулярном чемпионате «Тандер». Первый матч во вторник в Оклахома-Сити.
«Лос-Анджелес» вышел во второй раунд впервые с 2023 года, когда проиграл «Денверу» в финале Западной конференции. Калифорнийцы добились успеха без самого результативного игрока Луки Дончича, который пропустил всю серию из-за травмы.