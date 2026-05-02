Лука Дончич пока не готов к контактным тренировкам. Восстановление идет медленно (ESPN)

Самый результативный игрок регулярного чемпионата «еще не приступил к тренировкам в формате один на один и занятиям с полным контактом». Звезда «Лейкерс» пока ограничивается «некоторыми упражнениями на движение» во время командных тренировок.
Отмечается, что Дончич все еще «в шаге от чего-либо реального» и находится в процессе «медленного, а не быстрого восстановления».
Словенец пока далек от двусторонних игр, которые обычно являются последним этапом перед тем, как травмированный баскетболист получает разрешение вернуться на площадку. Он восстанавливается от повреждения мышцы задней поверхности бедра, которую получил 2 апреля.
Серия «Оклахома» — «Лос-Анджелес» стартует во вторник.