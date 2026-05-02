Леброн Джеймс набрал 28 очков и вывел «Лейкерс» во второй раунд плей-офф

За 37 минут на паркете 41-летний форвард реализовал 10 из 25 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 6 из 8 штрафных, добавив к этому 7 подборов и 8 передач.
«Лос-Анджелес» разгромил «Рокетс» со счетом 98:78 и закрыл серию — 4−2.
Во втором раунде плей-офф соперником «озерников» будет действующий чемпион — «Оклахома».
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.