Мама Эвана Мобли сделала репост сообщения с критикой лидерских качеств Донована Митчелла

Николь Мобли, мама игрока «Кавальерс» Эвана Мобли, ретвитнула пост в соцсети X, в котором экс-игрок НБА Ченнинг Фрая выступает с критикой в адрес Донована Митчелла как ведущего игрока и лидера команды.

Источник: Спортс‘’

«Я не думаю, что стиль игры Донована Митчелла является залогом успеха. Его уход на второй план в этой серии абсолютно необходим… Когда он вообще показывал, что может выиграть что-то дальше второго раунда?» — задался вопросом Фрай.

Николь сделал репост, но позже удалила сообщение из своего аккаунта.

«Кливленд» в пятницу проиграл «Торонто» в шестом матче серии первого раунда со счетом 110:112 (3−3), Митчелл набрал 24 очка и 5 подборов при 11/26 с игры, Мобли — 26 очков и 14 подборов при 9/15 с игры.