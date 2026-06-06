«После этой серии будущее “Миннесоты” находится под угрозой. Частично из-за того, как Энт Эдвардс относится к нынешнему составу команды», — заявил эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.
Брайан Уиндхорст: «Отношение Энта Эдвардса к нынешнему составу ставит будущее “Миннесоты” под угрозу»
«Миннесота» уступила во втором раунде плей-офф после двух финалов Запада подряд. Бывший центровой команды Карл-Энтони Таунс блестяще показывает себя в сериях этого чемпионата и является ключевым игроком «Никс» в финале НБА.