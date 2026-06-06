Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Уиндхорст: «Отношение Энта Эдвардса к нынешнему составу ставит будущее “Миннесоты” под угрозу»

«Миннесота» уступила во втором раунде плей-офф после двух финалов Запада подряд. Бывший центровой команды Карл-Энтони Таунс блестяще показывает себя в сериях этого чемпионата и является ключевым игроком «Никс» в финале НБА.

Источник: Спортс‘’

«После этой серии будущее “Миннесоты” находится под угрозой. Частично из-за того, как Энт Эдвардс относится к нынешнему составу команды», — заявил эксперт ESPN Брайан Уиндхорст.