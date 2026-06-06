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Таунс о броске Вембаньямы: «Я изо всех сил молился моей маме перед тем владением. Мяч не залетел — это знак, что она была рядом со мной»

Звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс поделился, какие у него были мысли перед решающим владением второй игры против «Сан-Антонио», в котором центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма смазал потенциально победный бросок.

«Когда ты теряешь родителя, ты начинашь искать знаки, и я готов принять любой знак, который смогу получить. Я изо всех сил молился моей маме перед тем владением. Отличный игрок выполнил отличный бросок — мяч просто не залетел в кольцо. Я считаю это знаком, что моя мама была здесь, рядом со мной», — сказал Таунс.

Мама центрового, Жаклин Круз-Таунс, скончалась в 2020 году после осложнений от COVID-19.

В матче центровой отметился 21 очком (8 из 12 с игры) и 13 подборами, а «Никс» одержали победу и упрочили лидерство в серии (105:104, 2−0).