Таунс о броске Вембаньямы: «Я изо всех сил молился моей маме перед тем владением. Мяч не залетел — это знак, что она была рядом со мной»

«Когда ты теряешь родителя, ты начинашь искать знаки, и я готов принять любой знак, который смогу получить. Я изо всех сил молился моей маме перед тем владением. Отличный игрок выполнил отличный бросок — мяч просто не залетел в кольцо. Я считаю это знаком, что моя мама была здесь, рядом со мной», — сказал Таунс.