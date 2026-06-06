Андрей Воронцевич: «Локо» будет биться, нужно держать удар и самим не оплошать"

"Слава богу, что долетели. В день, когда мы сюда улетали, здесь, насколько понимаю, были закрыты аэропорты, но ненадолго задержали. Все хорошо: прилетели, разместились, провели восстановительную тренировку, поработали в тренажерном зале.
Все готовы, все настроены на хороший баскетбол, на хороший матч. Понимаем, что в Краснодаре играть всегда непросто. Тем более при таких хороших местных болельщиках. «Локомотив-Кубань» бежит и окрылен поддержкой своих болельщиков, но наши задачи ясны: мы хотим победить и закрыть серию 3−0.
Мы знаем, что будет непросто. Это все будет зависеть, конечно же, от нас, от нашей защиты, от нашего нападения, от нашей слаженной командной, прежде всего, работы. И нужно понимать, что «Локо» будет вгрызаться в каждый момент, будет биться, и нужно держать удар и самим не оплошать, оставаться командой. Вот что нам нужно для завтрашнего матча. Настраивать себя на победу, но быть готовым ко всему.
Мы не должны быть скованны, мы должны играть в свою игру. На нас не должен давить результат, но мы должны понимать, что работа еще не завершена. Как бы сложно ни было, понятно, что уже самая финальная часть сезона, все практически в одинаковых условиях. И одна, и вторая команда уже сыграли очень много матчей в сезоне, поэтому надо понимать это, но доделать свою работу до конца и желательно оставаться, повторюсь, единым целым", — поделился Воронцевич.