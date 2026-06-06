Андрей Воронцевич: «Локо» будет биться, нужно держать удар и самим не оплошать"

Мы знаем, что будет непросто. Это все будет зависеть, конечно же, от нас, от нашей защиты, от нашего нападения, от нашей слаженной командной, прежде всего, работы. И нужно понимать, что «Локо» будет вгрызаться в каждый момент, будет биться, и нужно держать удар и самим не оплошать, оставаться командой. Вот что нам нужно для завтрашнего матча. Настраивать себя на победу, но быть готовым ко всему.