Серджо Скариоло о сезоне «Реала»: «Все было хорошо до травм, до “Финала четырех”

Но и из этого можно извлечь уроки. Усердная работа, слаженность, старание могут сделать тебя лучшей командой «регулярки» и второй в Европе. Но жизнь такова. Три удара — и все меняется. Иногда получается магическим образом все исправить. Но у нас не получилось. Разумеется, я первый не справился с этой задачей. Но итоги надо проанализировать, отдалившись во времени и в расстоянии«, — заключил главный тренер “Реала” Серджо Скариоло.