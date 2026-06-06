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Серджо Скариоло о сезоне «Реала»: «Все было хорошо до травм, до “Финала четырех”

«Реал» вылетел из плей-офф чемпионата Испании, уступив «Тенерифе» (1−2) на стадии ¼.

Источник: Спортс‘’

«Оценка сезона была хорошей до травм, до “Финала четырех” Евролиги. Мы доминировали в “регулярке” ACB, дошли до финала Евролиги. Два самых главных турнира. Уступили в финале Кубка Короля Испании, но до финала тоже надо было дойти.

С момента травм все ушло в негатив. С «Финала четырех» до сегодняшнего дня — отрицательный результат.

Но и из этого можно извлечь уроки. Усердная работа, слаженность, старание могут сделать тебя лучшей командой «регулярки» и второй в Европе. Но жизнь такова. Три удара — и все меняется. Иногда получается магическим образом все исправить. Но у нас не получилось. Разумеется, я первый не справился с этой задачей. Но итоги надо проанализировать, отдалившись во времени и в расстоянии«, — заключил главный тренер “Реала” Серджо Скариоло.

«Реал» завершал сезон-2025/26 с проблемами в передней линии из-за выбывших основных «больших».