Сильвер о Трампе: «Он желанный гость здесь, настоящий болельщик “Никс”

«Джеймс Долан [владелец “Никс”] пригласил его на игру, и он согласился. Он желанный гость. Что делает спорт таким особенным — особенно в условиях, когда так много факторов разделяют людей — это то общее, что у нас есть. Мы должны искать то, что нас объединяет, и опираться на это.