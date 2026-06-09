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Сильвер о Трампе: «Он желанный гость здесь, настоящий болельщик “Никс”

Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился своими мыслями о визите президента США Дональда Трампа, посетившего третий матч финала между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».

«Джеймс Долан [владелец “Никс”] пригласил его на игру, и он согласился. Он желанный гость. Что делает спорт таким особенным — особенно в условиях, когда так много факторов разделяют людей — это то общее, что у нас есть. Мы должны искать то, что нас объединяет, и опираться на это.

Я работаю в лиге уже много лет. Когда-то я руководил NBA Entertainment. Трамп участвовал в нашей рекламной кампании I Love Kids. Он был постоянным гостем на матчах НБА в «Мэдисон-сквер-гарден». В прежние времена у него были места у паркета. Он постоянно здесь бывал. Он посещал драфты. Так что он настоящий болельщик «Никс».

Да, есть определенные неудобства для болельщиков, но посмотрите на эту арену — она заполнена. Люди пришли пораньше и прошли дополнительные проверки безопасности, которые необходимы. Как я уже сказал, мы должны использовать спорт, чтобы давать людям почувствовать общность", — сказал Сильвер.

Перед началом матча болельщики освистали Трампа.