Сильвер о Трампе: «Он желанный гость здесь, настоящий болельщик “Никс”

«Джеймс Долан [владелец “Никс”] пригласил его на игру, и он согласился. Он желанный гость. Что делает спорт таким особенным — особенно в условиях, когда так много факторов разделяют людей — это то общее, что у нас есть. Мы должны искать то, что нас объединяет, и опираться на это.
Я работаю в лиге уже много лет. Когда-то я руководил NBA Entertainment. Трамп участвовал в нашей рекламной кампании I Love Kids. Он был постоянным гостем на матчах НБА в «Мэдисон-сквер-гарден». В прежние времена у него были места у паркета. Он постоянно здесь бывал. Он посещал драфты. Так что он настоящий болельщик «Никс».
Да, есть определенные неудобства для болельщиков, но посмотрите на эту арену — она заполнена. Люди пришли пораньше и прошли дополнительные проверки безопасности, которые необходимы. Как я уже сказал, мы должны использовать спорт, чтобы давать людям почувствовать общность", — сказал Сильвер.
Перед началом матча болельщики освистали Трампа.