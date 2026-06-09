Томислав Томович после победы над «Зенитом»: «Нам не нужны супермены или бэтмены — мы побеждаем командой»

"Благодарен команде за настрой на сегодняшнюю игру — это именно та составляющая, о которой я много говорю по ходу плей-офф. Я рад, что смог достучаться до команды.
«Зенит» — безусловно сильный соперник. И сегодня мы полностью заслужили победу над ними благодаря тому, что здорово отрабатывали в каждом эпизоде, оставались командой даже во время рывков соперника.
Нам не нужны супермены, бэтмены, какие-то еще герои — мы должны побеждать вместе, за счет командной игры. Теперь наша задача — провести заключительный матч сезона с таким же настроем, выйти и выложиться так, чтобы мы могли гордиться собой после финальной сирены", — заявил сербский специалист после игры.
Решающий пятый матч серии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.