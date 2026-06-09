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Томислав Томович после победы над «Зенитом»: «Нам не нужны супермены или бэтмены — мы побеждаем командой»

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (91:85) в четвертом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ.

Источник: Спортс‘’

"Благодарен команде за настрой на сегодняшнюю игру — это именно та составляющая, о которой я много говорю по ходу плей-офф. Я рад, что смог достучаться до команды.

«Зенит» — безусловно сильный соперник. И сегодня мы полностью заслужили победу над ними благодаря тому, что здорово отрабатывали в каждом эпизоде, оставались командой даже во время рывков соперника.

Нам не нужны супермены, бэтмены, какие-то еще герои — мы должны побеждать вместе, за счет командной игры. Теперь наша задача — провести заключительный матч сезона с таким же настроем, выйти и выложиться так, чтобы мы могли гордиться собой после финальной сирены", — заявил сербский специалист после игры.

Решающий пятый матч серии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.