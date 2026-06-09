Томислав Томович после победы над «Зенитом»: «Нам не нужны супермены или бэтмены — мы побеждаем командой»

Нам не нужны супермены, бэтмены, какие-то еще герои — мы должны побеждать вместе, за счет командной игры. Теперь наша задача — провести заключительный матч сезона с таким же настроем, выйти и выложиться так, чтобы мы могли гордиться собой после финальной сирены", — заявил сербский специалист после игры.