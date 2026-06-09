Ростислав Вергун: «Домашняя площадка станет серьезной помощью в решающем матче с “Локомотивом-Кубань”

"Хочу похвалить ребят за то, что играли до конца. То, что хотели сделать по-другому, сегодня объективно не получилось. Нужно сделать правильные выводы. У нас есть три дня.
Осталась одна игра, по итогам которой решится эмоциональная составляющая концовки сезона для обеих команд. Мы рады, что у нас есть преимущество домашней площадки, верим, что прошедшие игры дали нам нужный опыт. Будем ждать поддержку наших болельщиков, уверен, что это станет нам серьезной помощью", — подчеркнул Вергун.
Решающий матч серии пройдет 12 июня.