Ростислав Вергун: «Домашняя площадка станет серьезной помощью в решающем матче с “Локомотивом-Кубань”

Осталась одна игра, по итогам которой решится эмоциональная составляющая концовки сезона для обеих команд. Мы рады, что у нас есть преимущество домашней площадки, верим, что прошедшие игры дали нам нужный опыт. Будем ждать поддержку наших болельщиков, уверен, что это станет нам серьезной помощью", — подчеркнул Вергун.