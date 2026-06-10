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Трэй Янг: «Меня никогда так не недооценивали, как сейчас. Но если “Вашингтон” станет первым на Востоке, люди заговорят иначе»

Разыгрывающий «Вашингтона» Трэй Янг высказался о том, как его оценивают медиа и болельщики, подчеркнув, что сейчас к нему относятся более критично, чем когда-либо.

Источник: Спортс‘’

"Меня никогда в жизни так не недооценивали, как сейчас. Даже в школе меня так не недооценивали. Мне казалось, я мог бы войти в Топ‑5 своего выпуска. По крайней мере в Топ‑10 должен был быть. Считал себя лучшим разыгрывающим, но оказался на четвертом месте. Так что, может, меня тогда немного и недооценили. Но сейчас… это уже начинает ощущаться по‑особенному.

Но за годы я понял: в медиа много влияния недавних впечатлений, «эффекта последнего матча». Я сам веду подкаст, так что я не просто критикую — я понимаю, как это работает. И знаю: если мы начнем побеждать… представьте, что будет, если в следующем году «Уизардс» станут первой командой Востока! Вот тогда люди начнут говорить совсем другое.

Поэтому я не могу зацикливаться на том, что говорят сейчас, как бы это ни раздражало. То, что говорят обо мне, часто неправда. Да, я почти не играл последние полтора года из-за травм, обмена и других вещей. Но я уверен — я только выхожу на пик своей карьеры. То, как люди сейчас говорят обо мне, выглядит просто смешно, и мне не терпится выйти и снова все доказать", — заявил 27-летний защитник.

Трэю Янгу прогнозируют контракт на 120 млн долларов за три года с «Вашингтоном».