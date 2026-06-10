Трэй Янг: «Меня никогда так не недооценивали, как сейчас. Но если “Вашингтон” станет первым на Востоке, люди заговорят иначе»

Поэтому я не могу зацикливаться на том, что говорят сейчас, как бы это ни раздражало. То, что говорят обо мне, часто неправда. Да, я почти не играл последние полтора года из-за травм, обмена и других вещей. Но я уверен — я только выхожу на пик своей карьеры. То, как люди сейчас говорят обо мне, выглядит просто смешно, и мне не терпится выйти и снова все доказать", — заявил 27-летний защитник.