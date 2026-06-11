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«Тупое решение». Де’Аарон Фокс не стал тянуть время в концовке матча при «+1» и попал под блок-шот О Джи Ануноби

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон дважды прощал «Сперс» в концовке матча при «-1». За 13,5 секунды до финальной сирены Де’Аарон Фокс забрал подбор в защите после первого промаха Брансона и убежал в быструю атаку.

Источник: Спортс‘’

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон дважды прощал «Сперс» в концовке матча при «-1». За 13,5 секунды до финальной сирены Де’Аарон Фокс забрал подбор в защите после первого промаха Брансона и убежал в быструю атаку. Фокс предпочел атаковать из сложного положения за 11 секунд до конца встречи с сопротивлением О Джи Ануноби вместо того, чтобы подержать мяч.

«Это было тупое решение. Не было никаких причин для этого броска. Он мог просто дождаться фола», — раздраженно высказался по поводу эпизода Чарльз Баркли.

После перехода владения к «Никс» Джейлен Брансон не попал и второй раз, но Ануноби переправил мяч в корзину и принес своей команде сенсационную победу.