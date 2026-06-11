«Тупое решение». Де’Аарон Фокс не стал тянуть время в концовке матча при «+1» и попал под блок-шот О Джи Ануноби

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон дважды прощал «Сперс» в концовке матча при «-1». За 13,5 секунды до финальной сирены Де’Аарон Фокс забрал подбор в защите после первого промаха Брансона и убежал в быструю атаку. Фокс предпочел атаковать из сложного положения за 11 секунд до конца встречи с сопротивлением О Джи Ануноби вместо того, чтобы подержать мяч.