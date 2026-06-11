Крис Уэббер о провале «Сан-Антонио»: «Это показывает, что наряду с талантом и навыками должен быть и здравый смысл»

Как баскетбольный пурист, я считаю, что то, что сделал «Сан-Антонио», почти непростительно для команды. У них столько игроков, способных принимать решения, но никто не сказал: «Давайте найдем хороший бросок» или «У нас самый высокий игрок на паркете — давайте сыграем через него в краске». Это показывает, что наряду с талантом и навыками в этой игре должен быть и здравый смысл", — заявил член Зала славы.