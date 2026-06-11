Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крис Уэббер о провале «Сан-Антонио»: «Это показывает, что наряду с талантом и навыками должен быть и здравый смысл»

Экс-игрок НБА Крис Уэббер резко раскритиковал «Сан-Антонио» после исторического провала в четвертом матче против «Нью-Йорка».

Источник: Спортс‘’

"Это, пожалуй, была самая глупая, и я бы даже сказал, самая высокомерная игра из всех, что когда‑либо проводились при столь высоких ставках.

Это еще раз показывает, насколько важно игровое чутье на площадке, а не только аналитика. Никакая аналитика, думаю, не подскажет бросать мяч после серии промахов или атаковать на первых секундах владения.

Как баскетбольный пурист, я считаю, что то, что сделал «Сан-Антонио», почти непростительно для команды. У них столько игроков, способных принимать решения, но никто не сказал: «Давайте найдем хороший бросок» или «У нас самый высокий игрок на паркете — давайте сыграем через него в краске». Это показывает, что наряду с талантом и навыками в этой игре должен быть и здравый смысл", — заявил член Зала славы.