Джей Ар Смит: «Майкл Джордан — мой GOAT»

«Я не был фанатом “Никс” в детстве. Я их ненавидел. Мне не нравился Патрик Юинг. Мне не нравился Джон Старкс. Мне вообще ничего в “Никс” не нравилось.
Я был фанатом «Чикаго». Я был фанатом Майкла Джордана. Майкл Джордан — мой GOAT. И все", — признался Смит, дважды выигрывавший титул НБА вместе с Леброном Джеймсом.
Леброн Джеймс о величайшем игроке в истории НБА: «Я никого не поставлю выше себя».
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Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
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