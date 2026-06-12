Сергей Быков: «В финале ЦСКА выглядел максимально убедительно, УНИКС не показал чемпионской игры»

«Давно не видел такого убедительного уровня ЦСКА. Не могу точно оценить, это многое надломилось в УНИКСе или ЦСКА не дал шансов. Бросилось в глаза, что в ЦСКА все баскетболисты именно играли, а не мучились. Именно оттуда высокий процент реализации “трех”. УНИКСу — комплимент за полуфинал, но в финале казанцы не показали чемпионской игры. Все закономерно.