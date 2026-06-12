Мозгов о времени до соцсетей: «Старая гвардия говорят, что было лучше, многое сходило с рук. Сейчас уже и бычок не бросишь, если покурил»

— Знаете, ребята, которые у нас со старой гвардии, конечно, говорят, что было лучше, потому что многое им сходило с рук. Сейчас уже и бычок не бросишь, если покурил, и пиво — вроде как ничего в этом криминального нет… Есть разные фанаты. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают: вот, эти бухают, этот — то… Я думаю, что с этой точки зрения, наверное, все-таки хуже.