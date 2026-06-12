Мозгов о времени до соцсетей: «Старая гвардия говорят, что было лучше, многое сходило с рук. Сейчас уже и бычок не бросишь, если покурил»

— За каким спортивным контентом вы следите?
— Ни за каким. Вот специально — ни за каким. Все, что в ленту попадает в «Телеге», в запрещенных сетях, — то и смотрю. Так специально — ничего не смотрю, не просыпаюсь. Ни-че-го.
— Никогда не смотрели?
— Ну, чтобы вам не соврать, чтобы вам не соврать… Это, наверное, не спорт, но, может, какой-то Counter-Strike, больше видеоигры. Нет-нет, не смотрю. Какой-то контент спортивный очень редко потребляю.
Баскетбол потребляю. Но больше все-таки потому, что баскетбол — большая часть моей жизни. Я от него теперь никуда деться не могу.
— Как считаете, могут ли соцсети помешать спортсмены?
— Могут помешать, могут и помочь. Это, наверное, вопрос психологического портрета каждого спортсмена — как влияют соцсети.
Некоторые ребята смотрят… Знаете, один мой друг сказал: «Комментарии сами себя не прочитают». Особенно плохие.
Кто-то почитает и посмеется, понимая, что не все так просто, как в комментариях. А кто-то эту критику в соцсетях воспринимает очень сильно. Для кого-то это прям похороны-похороны.
В любом случае, думаю, это все с опытом решается. Уже опытный спортсмен, наверное, все-таки не обращает на такое внимания.
— Было ли лучше до появления соцсетей и такого активного взаимодействия?
— Знаете, ребята, которые у нас со старой гвардии, конечно, говорят, что было лучше, потому что многое им сходило с рук. Сейчас уже и бычок не бросишь, если покурил, и пиво — вроде как ничего в этом криминального нет… Есть разные фанаты. Есть люди, которые понимают, есть люди, которые не понимают: вот, эти бухают, этот — то… Я думаю, что с этой точки зрения, наверное, все-таки хуже.
Но с точки зрения создания какого-то своего бренда, узнаваемости — конечно, это только лучше делает для спортсмена. Действительно можешь рассказать про себя, рассказать, что ты хочешь донести до своих фанатов, что происходит с тобой, что происходить у тебя в жизни, — чтобы они более адекватно воспринимаю, не знаю, твой проигрыш или победу. С этой точки зрения, наверное, хорошо. Так что с какой точки зрения посмотреть, — приводит слова Мозгова корреспондент Спортса«» Алёна Майорова.
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