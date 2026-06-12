О Джи Ануноби удостоился собственного дня признательности в Манхэттене

В ознаменование этого события президент боро (района) Манхэттен Брэд Хойлман-Сигал объявил 11 июня 2026 года Днем признательности О Джи Ануноби.
«С момента перехода в “Нью-Йорк” О Джи Ануноби оказал огромное влияние на команду благодаря своему неустанному трудолюбию, универсальности и стремлению побеждать, помогая повысить результаты и боевой дух организации.
Жители Нью-Йорка с гордостью признают О Джи Ануноби за те эмоции и вдохновение, которые он приносит любителям баскетбола по всему городу, а также за его вклад в продолжающиеся успехи клуба", — говорится в документе.