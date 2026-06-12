Леброн Джеймс проявляет «любопытство» к варианту с переходом в «Уорриорз» (Монте Пул)

Об этом сообщил обозреватель NBC Sports Bay Area Монте Пул со ссылкой на источник в лиге.
«Знаю, это звучит безумно, но любопытство есть с обеих сторон. Пять-шесть лет назад такое и представить было невозможно, да и сейчас далеко не факт, что все случится, но есть достаточно оснований, чтобы хотя бы не игнорировать такую вероятность. В основном все зависит от Леброна», — рассказал источник издания.
Недавно появлялась информация, что Карри намерен лично попытаться переманить Джеймса в «Голден Стэйт».
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