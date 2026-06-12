Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс проявляет «любопытство» к варианту с переходом в «Уорриорз» (Монте Пул)

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проявляет «любопытство» к варианту совместного выступления со Стефеном Карри за «Голден Стэйт», обе стороны заинтересованы как минимум в обсуждении возможности присоединения 41-летнего баскетболиста к команде.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщил обозреватель NBC Sports Bay Area Монте Пул со ссылкой на источник в лиге.

«Знаю, это звучит безумно, но любопытство есть с обеих сторон. Пять-шесть лет назад такое и представить было невозможно, да и сейчас далеко не факт, что все случится, но есть достаточно оснований, чтобы хотя бы не игнорировать такую вероятность. В основном все зависит от Леброна», — рассказал источник издания.

Недавно появлялась информация, что Карри намерен лично попытаться переманить Джеймса в «Голден Стэйт».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше