Мэджик Джонсон: «Сперс» способны затянуть серию, но общая победа останется за «Никс»

«Мы стали свидетелями величайшего камбэка “Никс” в истории финалов НБА! Первая и вторая половины были совершенно разными историями — “Сперс” доминировали до перерыва, а затем “Никс” совершили мощный рывок. Джейлен Брансон тащил команду, набрав 36 очков, но настоящим героем четвертой игры стал О Джи Ануноби, набравший 33 очка и забивший победный бросок после промаха.
Де’Аарон Фокс допустил огромную ошибку, когда завладел мячом за несколько секунд до конца четвертой четверти, и решил исполнить лэй-ап вместо того, чтобы продолжить ведение и дождаться фола.
Мне кажется, что у «Сперс» все еще есть шанс на еще одну победу, и серия затянется на 6 или 7 матчей, но общая победа останется за «Никс», — написал в соцсетях Джонсон.