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Мэджик Джонсон: «Сперс» способны затянуть серию, но общая победа останется за «Никс»

Легенда НБА Мэджик Джонсон оценил шансы «Сан-Антонио» и «Нью-Йорка» на чемпионство после четырех матчей финальной серии, когда «Никс» ведут 3−1.

Источник: Спортс‘’

«Мы стали свидетелями величайшего камбэка “Никс” в истории финалов НБА! Первая и вторая половины были совершенно разными историями — “Сперс” доминировали до перерыва, а затем “Никс” совершили мощный рывок. Джейлен Брансон тащил команду, набрав 36 очков, но настоящим героем четвертой игры стал О Джи Ануноби, набравший 33 очка и забивший победный бросок после промаха.

Де’Аарон Фокс допустил огромную ошибку, когда завладел мячом за несколько секунд до конца четвертой четверти, и решил исполнить лэй-ап вместо того, чтобы продолжить ведение и дождаться фола.

Мне кажется, что у «Сперс» все еще есть шанс на еще одну победу, и серия затянется на 6 или 7 матчей, но общая победа останется за «Никс», — написал в соцсетях Джонсон.