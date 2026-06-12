«Бостон» заинтересован в Яннисе, клуб готов обменять любого в составе, за исключением Тейтума (О’Коннор)

«Я слышал, что “Бостон” сейчас активно предлагает своих игроков другим командам. Они совершают звонки, они открыты для обмена кого угодно, кроме Джейсона Тейтума. И это не обязательно означает, что в итоге они заполучат Янниса, но с учетом всех разговоров, которые у меня были, могу сделать вывод, что “Селтикс” заинтересованы в нем.