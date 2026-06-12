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«Бостон» заинтересован в Яннисе, клуб готов обменять любого в составе, за исключением Тейтума (О’Коннор)

«Бостон» готов расстаться с игроками текущего состава, включая звездного Джейлена Брауна, команда проявляет интерес к многолетнему лидеру «Милуоки» Яннису Адетокумбо.

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал обозреватель Yahoo! Sports Кевин О’Коннор.

«Я слышал, что “Бостон” сейчас активно предлагает своих игроков другим командам. Они совершают звонки, они открыты для обмена кого угодно, кроме Джейсона Тейтума. И это не обязательно означает, что в итоге они заполучат Янниса, но с учетом всех разговоров, которые у меня были, могу сделать вывод, что “Селтикс” заинтересованы в нем.

Похоже, сейчас идет борьба за Янниса между двумя командами", — рассказал журналист в своем подкасте.

Главным претендентом на Адетокумбо считается «Майами».