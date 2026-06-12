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В соцсетях вспомнили о плохом решении Де’Аарона Фокса, после которого Майка Брауна уволили из «Сакраменто»

В концовке четвертой игры финала против «Нью-Йорка» защитник «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс попал под блок-шот форварда О Джи Ануноби при преимуществе «+1». Член Зала славы Чарльз Баркли охарактеризовал этот момент, назвав решение Фокса «тупым».

На фоне этого эпизода в соцсетях вспомнили момент из 2024 года, когда игравший за «Сакраменто» Фокс позволил «Детройту» забросить трехочковый с фолом, в результате чего «Кингс» проиграли матч.

В послематчевом комментарии тогдашний тренер «Сакраменто» Майк Браун раскритиковал Фокса, а на следующий день специалиста уволили с должности.

«Если ты ведешь “+3”, ты обязан опекать своего игрока на трехочковой линии. Мне нужно пересмотреть момент с Фоксом. Он не должен находиться в позиции для подстраховки. Он должен быть приклеен к своему игроку. Я говорил парням: нельзя отдавать трехочковый. Оставайтесь привязанными к своим. Я даже пример нарисовал», — сказал тогда нынешний тренер «Нью-Йорка».