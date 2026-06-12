В соцсетях вспомнили о плохом решении Де’Аарона Фокса, после которого Майка Брауна уволили из «Сакраменто»

«Если ты ведешь “+3”, ты обязан опекать своего игрока на трехочковой линии. Мне нужно пересмотреть момент с Фоксом. Он не должен находиться в позиции для подстраховки. Он должен быть приклеен к своему игроку. Я говорил парням: нельзя отдавать трехочковый. Оставайтесь привязанными к своим. Я даже пример нарисовал», — сказал тогда нынешний тренер «Нью-Йорка».