В соцсетях вспомнили о плохом решении Де’Аарона Фокса, после которого Майка Брауна уволили из «Сакраменто»

На фоне этого эпизода в соцсетях вспомнили момент из 2024 года, когда игравший за «Сакраменто» Фокс позволил «Детройту» забросить трехочковый с фолом, в результате чего «Кингс» проиграли матч.
В послематчевом комментарии тогдашний тренер «Сакраменто» Майк Браун раскритиковал Фокса, а на следующий день специалиста уволили с должности.
«Если ты ведешь “+3”, ты обязан опекать своего игрока на трехочковой линии. Мне нужно пересмотреть момент с Фоксом. Он не должен находиться в позиции для подстраховки. Он должен быть приклеен к своему игроку. Я говорил парням: нельзя отдавать трехочковый. Оставайтесь привязанными к своим. Я даже пример нарисовал», — сказал тогда нынешний тренер «Нью-Йорка».