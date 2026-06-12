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Брат Тайлера Хирро намекнул на обмен звезды «Хит» в «Бакс» в социальных сетях

Остин Хирро, брат защитника «Хит» Тайлера Хирро, ожидает обмена звезды клуба из Флориды в «Бакс».

Источник: Спортс‘’

Остин выложил видео с оленем в комментариях под постом Тайлера с тренировки в тренажерном зале.

«Майами» считается главным претендентом на лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо. По слухам, Хирро станет частью сделки.