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Дрэймонд Грин: «По-прежнему считаю, что у Куминги есть потенциал стать звездой НБА»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин видит в экс-одноклубнике Джонатане Куминге потенциальную звезду НБА.

Источник: Спортс‘’

Куминга был выбран 7-м на драфте-2021, но не нашел свое место в «Голден Стэйт» и в феврале был отправлен в «Атланту».

"Я по-прежнему считаю, что у этого парня есть потенциал стать звездой НБА.

Я был в восторге от идеи «Выбираем Джонатана Кумингу на драфте». И до сих пор не считаю, что это было ошибкой, потому что, во-первых, посмотрите, что он сделал в плей-офф после нескольких месяцев в составе «Хоукс», как он там выступил. Это начало чего-то большего. Во-вторых, он мой младший брат, и между нами тесная связь, крепкие отношения. Я благодарен ему как минимум за это, и это для меня очень много значит", — заявил Грин.