Дрэймонд Грин: «По-прежнему считаю, что у Куминги есть потенциал стать звездой НБА»

Я был в восторге от идеи «Выбираем Джонатана Кумингу на драфте». И до сих пор не считаю, что это было ошибкой, потому что, во-первых, посмотрите, что он сделал в плей-офф после нескольких месяцев в составе «Хоукс», как он там выступил. Это начало чего-то большего. Во-вторых, он мой младший брат, и между нами тесная связь, крепкие отношения. Я благодарен ему как минимум за это, и это для меня очень много значит", — заявил Грин.