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Митч Джонсон: «Де’Аарон Фокс получит мяч в руки в концовке следующего матча»

Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс стал одним из антигероев проигранного 4-го матча финала НБА, отдав мяч после неудачной атаки за 11 секунд до конца встречи.

"Не слежу за соцсетями. Меня, скорее всего, уволили 212 раз, Фокса обменяли 72 раза. Люди, которые имеют значение, остаются сплоченными. Тяжелое поражение, много связанной с этим работы, но в этом и суть.

У людей есть свое мнение. Но меня это не заботит. Меня касаются мнения людей в организации, в раздевалке. Де’Аарон Фокс получит мяч в руки в концовке следующего матча. И у меня нет сомнений, что он принесет нам успех, как это уже было в бесчисленном количестве случаев«, — заявил главный тренер “Сперс” Митч Джонсон.