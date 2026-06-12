Митч Джонсон: «Де’Аарон Фокс получит мяч в руки в концовке следующего матча»

У людей есть свое мнение. Но меня это не заботит. Меня касаются мнения людей в организации, в раздевалке. Де’Аарон Фокс получит мяч в руки в концовке следующего матча. И у меня нет сомнений, что он принесет нам успех, как это уже было в бесчисленном количестве случаев«, — заявил главный тренер “Сперс” Митч Джонсон.