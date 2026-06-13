В услугах Леброна Джеймса заинтересованы 10−12 команд

"Звонили команды, воодушевленные возможностью того, что Леброн Джеймс будет играть в их составе.
Обратилось около 10−12 команд", — сообщил Пол.
Джеймс станет неограниченно свободным агентом после истечения своего контракта на 52,6 миллиона долларов с «Лейкерс». 41-летний баскетболист уже дал понять, что не будет спешить с решением о следующем шаге в своей карьере.
«Леброн потратит столько времени, сколько ему нужно и хочется», — добавил Пол.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше