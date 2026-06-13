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В услугах Леброна Джеймса заинтересованы 10−12 команд

По словам Рича Пола, агента звездного форварда Леброна Джеймса, услуги его клиента вызывают большой интерес среди команд НБА.

"Звонили команды, воодушевленные возможностью того, что Леброн Джеймс будет играть в их составе.

Обратилось около 10−12 команд", — сообщил Пол.

Джеймс станет неограниченно свободным агентом после истечения своего контракта на 52,6 миллиона долларов с «Лейкерс». 41-летний баскетболист уже дал понять, что не будет спешить с решением о следующем шаге в своей карьере.

«Леброн потратит столько времени, сколько ему нужно и хочется», — добавил Пол.

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