Айзейя Томас: «Если Леброна нет в твоем топ-5 величайших, то ты несешь полную хрень»

«Ребята просто завидуют, их душит зависть… Они намеренно игнорируют очевидное. А когда ты намеренно игнорируешь очевидное, это может объясняться только завистью, ревностью или откровенным бредом. У этого парня есть все баскетбольные рекорды. Если его нет в твоем топ-5 величайших, то ты несешь полную хрень», — сказал Томас.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше