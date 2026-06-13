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Айзейя Томас: «Если Леброна нет в твоем топ-5 величайших, то ты несешь полную хрень»

Член Зала славы Айзейя Томас поделился своими мыслями о том, почему бывшие игроки НБА не ставят Леброна Джеймса в свой топ-5 величайших за всю историю.

«Ребята просто завидуют, их душит зависть… Они намеренно игнорируют очевидное. А когда ты намеренно игнорируешь очевидное, это может объясняться только завистью, ревностью или откровенным бредом. У этого парня есть все баскетбольные рекорды. Если его нет в твоем топ-5 величайших, то ты несешь полную хрень», — сказал Томас.

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