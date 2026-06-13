«Фенербахче» предложил Маркусу Бингэму контракт на 1 год и 700 тысяч евро

Участник «Финала четырех» Евролиги предлагает однолетний контракт с зарплатой в 700 тысяч евро.
Бингэм набирал 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем в Лиге ВТБ, реализовав 38,2% трехочковых бросков.
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм вызывает активный интерес в Европе. Очередным претендентом, по сообщению источников, стал «Фенербахче».
Участник «Финала четырех» Евролиги предлагает однолетний контракт с зарплатой в 700 тысяч евро.
Бингэм набирал 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота в среднем в Лиге ВТБ, реализовав 38,2% трехочковых бросков.