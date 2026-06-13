Серхио Де Ларреа подтвердил участие в драфте НБА

«Лучшему молодому игроку» чемпионата Испании прогнозируют 43-е место (ESPN).
Де Ларреа набирал 4,2 очка, 2,2 передачи и 1,4 подбора за 11,1 минуты в среднем в прошедшей Евролиге, реализуя 39,6% трехочковых бросков.
20-летний защитник «Валенсии» Серхио Де Ларреа подтвердил участие в драфте-2026 НБА.
«Лучшему молодому игроку» чемпионата Испании прогнозируют 43-е место (ESPN).
Де Ларреа набирал 4,2 очка, 2,2 передачи и 1,4 подбора за 11,1 минуты в среднем в прошедшей Евролиге, реализуя 39,6% трехочковых бросков.