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Серхио Де Ларреа подтвердил участие в драфте НБА

20-летний защитник «Валенсии» Серхио Де Ларреа подтвердил участие в драфте-2026 НБА.

«Лучшему молодому игроку» чемпионата Испании прогнозируют 43-е место (ESPN).

Де Ларреа набирал 4,2 очка, 2,2 передачи и 1,4 подбора за 11,1 минуты в среднем в прошедшей Евролиге, реализуя 39,6% трехочковых бросков.