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34-летний черногорский центровой Боян Дублевич завершил игровую карьеру

Черногорский центровой Боян Дублевич завершил игровую карьеру в 34 года. Бигмен провел основную ее часть в «Валенсии», завоевав за 11 лет 2 титула в Еврокубке и победив в чемпионате Испании (2017). Дублевич был признан MVP финала в этом турнире.

Центровой провел один сезон в «Зените» (2023/24).

Дублевич является рекордсменом «Валенсии» по очкам и подборам и вторым в истории по играм за клуб. «Валенсия» намерена вывести его 14-й номер из обращения.