34-летний черногорский центровой Боян Дублевич завершил игровую карьеру

Черногорский центровой Боян Дублевич завершил игровую карьеру в 34 года. Бигмен провел основную ее часть в «Валенсии», завоевав за 11 лет 2 титула в Еврокубке и победив в чемпионате Испании (2017). Дублевич был признан MVP финала в этом турнире.