Владелец «Никс» о чемпионстве: «Прости, Нью-Йорк, что пришлось так долго ждать! Надеюсь, следующий раз не займет так долго!»

«Прости, Нью-Йорк, что пришлось так долго ждать! Надеюсь, следующий раз не займет так долго!» — прокричал владелец.
Долан получил полный контроль над «Никс» в 1999 году. Титул-2026 стал для него первым с тех пор.
Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан обратился к болельщикам во время церемонии награждения после завоевания чемпионского титула сезона-2025/26.
«Прости, Нью-Йорк, что пришлось так долго ждать! Надеюсь, следующий раз не займет так долго!» — прокричал владелец.
Долан получил полный контроль над «Никс» в 1999 году. Титул-2026 стал для него первым с тех пор.