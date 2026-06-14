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Владелец «Никс» о чемпионстве: «Прости, Нью-Йорк, что пришлось так долго ждать! Надеюсь, следующий раз не займет так долго!»

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан обратился к болельщикам во время церемонии награждения после завоевания чемпионского титула сезона-2025/26.

«Прости, Нью-Йорк, что пришлось так долго ждать! Надеюсь, следующий раз не займет так долго!» — прокричал владелец.

Долан получил полный контроль над «Никс» в 1999 году. Титул-2026 стал для него первым с тех пор.