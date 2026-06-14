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«Никс» сегодня же вылетят в Нью-Йорк, чтобы закончить празднование

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» на гостевой арене в пятом матче (94:90) и завоевал чемпионский титул.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Никс» не будут задерживаться в Техасе и сегодня же вылетят в Нью-Йорк, чтобы завершить празднования.

Ранее сообщалось, что болельщики «Нью-Йорка» выкупили почти половину билетов на пятую игру.