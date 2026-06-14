«Никс» сегодня же вылетят в Нью-Йорк, чтобы закончить празднование

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Никс» не будут задерживаться в Техасе и сегодня же вылетят в Нью-Йорк, чтобы завершить празднования.
Ранее сообщалось, что болельщики «Нью-Йорка» выкупили почти половину билетов на пятую игру.
«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» на гостевой арене в пятом матче (94:90) и завоевал чемпионский титул.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, «Никс» не будут задерживаться в Техасе и сегодня же вылетят в Нью-Йорк, чтобы завершить празднования.
Ранее сообщалось, что болельщики «Нью-Йорка» выкупили почти половину билетов на пятую игру.