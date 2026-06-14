Вембаньяма о поражении в финале: «Самый важный урок в моей жизни. Бешусь, что до следующего финала еще 100 матчей, но дождусь»

"Это самый важный урок в моей жизни, самый ценный опыт. Ранее не случалось ничего, с чем бы это можно было сравнить. Я не могу точно сказать, в чем именно заключается урок, но мы, безусловно, извлечем из этого урок. Прямо сейчас я узнаю больше, чем когда-либо в своей жизни раньше.