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Вембаньяма о поражении в финале: «Самый важный урок в моей жизни. Бешусь, что до следующего финала еще 100 матчей, но дождусь»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма подвел итоги финальной серии плей-офф НБА с «Никс» (1−4), отметив, что получил ценный опыт и уже думает о возвращении к борьбе за титул через год.

Источник: Спортс‘’

"Это самый важный урок в моей жизни, самый ценный опыт. Ранее не случалось ничего, с чем бы это можно было сравнить. Я не могу точно сказать, в чем именно заключается урок, но мы, безусловно, извлечем из этого урок. Прямо сейчас я узнаю больше, чем когда-либо в своей жизни раньше.

Это болезненная история, но я не прячусь. Я использую это как источник энергии.

Случившееся в финале повлияет на то, какими мы будем в будущем. Нас всех определяет полученный опыт. Это был невероятно насыщенный и полезный год с точки зрения опыта. Сомневаюсь, что мы могли бы узнать больше и получить больше опыта за один плей-офф, за один сезон. Лично для меня последние 18 месяцев были тяжелыми. Полными уроков.

Бешусь из-за того, что до следующего финала осталось, наверное, еще 100 матчей. Я не знаю, как это выразить по-английски, но мне придется держать это в себе, замедлиться, провести эти 100 игр, дождаться", — заявил 22-летний француз.