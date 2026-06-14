Вембаньяма о поражении в финале: «Самый важный урок в моей жизни. Бешусь, что до следующего финала еще 100 матчей, но дождусь»

"Это самый важный урок в моей жизни, самый ценный опыт. Ранее не случалось ничего, с чем бы это можно было сравнить. Я не могу точно сказать, в чем именно заключается урок, но мы, безусловно, извлечем из этого урок. Прямо сейчас я узнаю больше, чем когда-либо в своей жизни раньше.
Это болезненная история, но я не прячусь. Я использую это как источник энергии.
Случившееся в финале повлияет на то, какими мы будем в будущем. Нас всех определяет полученный опыт. Это был невероятно насыщенный и полезный год с точки зрения опыта. Сомневаюсь, что мы могли бы узнать больше и получить больше опыта за один плей-офф, за один сезон. Лично для меня последние 18 месяцев были тяжелыми. Полными уроков.
Бешусь из-за того, что до следующего финала осталось, наверное, еще 100 матчей. Я не знаю, как это выразить по-английски, но мне придется держать это в себе, замедлиться, провести эти 100 игр, дождаться", — заявил 22-летний француз.