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Митч Джонсон: «Мы не заслужили победу в этих играх и были не готовы выиграть чемпионат. Победила более сильная команда»

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон поделился своими мыслями после проигрыша в финале НБА против «Нью-Йорка» (1−4).

"Общая проблема — растрата преимущества. Ситуации могут быть разными по своей природе, но суть одна: мы не заслужили победу в этих играх. Здесь много уровней исполнения.

Это может быть борьба на щитах. Могут быть концовки. Или начало матча: ты выходишь вперед, но не можешь удержать преимущество.

Такое происходит и в регулярке, просто в финале гораздо больше внимания, все смотрят сюда. Мы не были готовы выиграть чемпионат. Победила более сильная команда. Мы сделали много хорошего, но не довели дело до конца. Вот так все обстоит", — сказал Джонсон.

«Сперс» проиграли пятый матч, упустив 16 очков преимущества.