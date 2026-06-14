Митч Джонсон: «Мы не заслужили победу в этих играх и были не готовы выиграть чемпионат. Победила более сильная команда»

Такое происходит и в регулярке, просто в финале гораздо больше внимания, все смотрят сюда. Мы не были готовы выиграть чемпионат. Победила более сильная команда. Мы сделали много хорошего, но не довели дело до конца. Вот так все обстоит", — сказал Джонсон.