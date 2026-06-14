Шакил О’Нил: «Леброн был готов к лиге с первого дня, Кобе понадобилось время»

О’Нил сразу назвал себя первым выбором. Однако, отвечая на вопрос, кого бы он выбрал помимо себя, четырехкратный чемпион НБА колебался между двумя своими бывшими партнерами по команде.
«Я, наверное, выбрал бы Леброна Джеймса, потому что Брон — и я понимаю, что это сравнение с Кобе Брайантом — он был готов к лиге с первого дня. Кобе понадобилось два-три года, чтобы “включиться”. А у Леброна это было с первого дня, поэтому, скорее всего, я бы выбрал Брона», — сказал О’Нил.
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