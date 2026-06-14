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Шакил О’Нил: «Леброн был готов к лиге с первого дня, Кобе понадобилось время»

Легенда НБА Шакил О’Нил в интервью The New York Post рассказал, кого бы он выбрал под первым номером драфта в гипотетическом сценарии, где мог бы собрать любого игрока в истории баскетбола.

Источник: Спортс‘’

О’Нил сразу назвал себя первым выбором. Однако, отвечая на вопрос, кого бы он выбрал помимо себя, четырехкратный чемпион НБА колебался между двумя своими бывшими партнерами по команде.

«Я, наверное, выбрал бы Леброна Джеймса, потому что Брон — и я понимаю, что это сравнение с Кобе Брайантом — он был готов к лиге с первого дня. Кобе понадобилось два-три года, чтобы “включиться”. А у Леброна это было с первого дня, поэтому, скорее всего, я бы выбрал Брона», — сказал О’Нил.

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