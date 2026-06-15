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Александр Церковный о сезоне «Зенита»: «Роковыми стали травмы лидеров в ключевые моменты»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «Матч ТВ» подвел итоги сезона команды в Единой лиге ВТБ, объяснил неудачное выступление в плей-офф и прокомментировал кадровые вопросы в клубе.

— Что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?

— Думаю, роковыми для нас стали травмы лидеров в ключевые моменты. Сначала мы потеряли Джузенга в полуфинальной серии, а в матчах за бронзу Георгия Жбанова. В пятой игре он вышел помочь команде исключительно на воле и желании.

— В целом как бы оценили итоги сезона, какую оценку поставили бы?

— Полностью выполнена задача только молодежной командой, которая стала чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Все остальное нам еще предстоит проанализировать, чтобы дать точную оценку. Сделаем это в ближайшие дни.

— Почему решили отправить Ростислава Вергуна в отставку?

— Не было никакой отставки, даже разговора об этом. У Ростислава Николаевича изначально контракт был до окончания сезона. Что дальше, будет понятно также в ближайшее время.

— Когда будет известен тренер команды?

— Это сейчас главный вопрос. Ответа пока нет, — подчеркнул Церковный.