Александр Церковный о сезоне «Зенита»: «Роковыми стали травмы лидеров в ключевые моменты»

— Что не получилось в плей‑офф — в полуфинале и в серии за третье место?
— Думаю, роковыми для нас стали травмы лидеров в ключевые моменты. Сначала мы потеряли Джузенга в полуфинальной серии, а в матчах за бронзу Георгия Жбанова. В пятой игре он вышел помочь команде исключительно на воле и желании.
— В целом как бы оценили итоги сезона, какую оценку поставили бы?
— Полностью выполнена задача только молодежной командой, которая стала чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ. Все остальное нам еще предстоит проанализировать, чтобы дать точную оценку. Сделаем это в ближайшие дни.
— Почему решили отправить Ростислава Вергуна в отставку?
— Не было никакой отставки, даже разговора об этом. У Ростислава Николаевича изначально контракт был до окончания сезона. Что дальше, будет понятно также в ближайшее время.
— Когда будет известен тренер команды?
— Это сейчас главный вопрос. Ответа пока нет, — подчеркнул Церковный.