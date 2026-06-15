Билл Симмонс о будущем Леброна Джеймса: «Голден Стэйт» реально в игре"

Однако альтернативную версию развития событий озвучил известный спортивный обозреватель Билл Симмонс, допустивший переход 41-летней звезды в «Голден Стэйт».
«Вариант с “Уорриорз” сейчас действительно в игре, и всерьез. Мне правда кажется, что если бы мне пришлось поставить свою жизнь на исход, я бы выбрал их. Думаю, это был бы тот самый ход для него», — заявил Симмонс на своем подкасте.
«Уорриорз» считают, что Леброну необязательно перевозить семью из Лос-Анджелеса в случае перехода.
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