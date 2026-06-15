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Билл Симмонс о будущем Леброна Джеймса: «Голден Стэйт» реально в игре"

Будущее Леброна Джеймса остается одной из главных интриг межсезонья в НБА. По данным инсайдеров, наиболее вероятным сценарием по-прежнему считается подписание контракта с «Лейкерс».

Источник: Спортс‘’

Однако альтернативную версию развития событий озвучил известный спортивный обозреватель Билл Симмонс, допустивший переход 41-летней звезды в «Голден Стэйт».

«Вариант с “Уорриорз” сейчас действительно в игре, и всерьез. Мне правда кажется, что если бы мне пришлось поставить свою жизнь на исход, я бы выбрал их. Думаю, это был бы тот самый ход для него», — заявил Симмонс на своем подкасте.

«Уорриорз» считают, что Леброну необязательно перевозить семью из Лос-Анджелеса в случае перехода.

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