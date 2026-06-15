«Ну и что теперь?» Сестра Джейлена Брансона пристыдила Бекки Хэммон, считавшую лидера «Никс» «слишком маленьким» для первой опции

Первой, чью критику прокомментировала Эрика, была главный тренер «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон, которая в 2023 году заявила, что Брансон «слишком маленький», чтобы быть первой опцией в любой команде.
«Ну и что теперь?», — написала Брансон под новостью с комментарием Хэммон.
Затем Эрика репостнула отрывок из шоу Колина Каухерда, где известный обозреватель назвал Брансона «вторым номером, а в великой команде — третьим».
«К сожалению, я злопамятная, и мне все равно. ЧТО. ТЕПЕРЬ?!» — написала Эрика.
Вчера Джейлен Брансон привел «Нью-Йорк» к первому за 53 года чемпионскому титулу и стал MVP финала.