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«Ну и что теперь?» Сестра Джейлена Брансона пристыдила Бекки Хэммон, считавшую лидера «Никс» «слишком маленьким» для первой опции

Эрика Брансон, сестра звезды «Нью-Йорка» Джейлена Брансона, решила через соцсети обратиться к критикам своего брата.

Источник: Спортс‘’

Первой, чью критику прокомментировала Эрика, была главный тренер «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон, которая в 2023 году заявила, что Брансон «слишком маленький», чтобы быть первой опцией в любой команде.

«Ну и что теперь?», — написала Брансон под новостью с комментарием Хэммон.

Затем Эрика репостнула отрывок из шоу Колина Каухерда, где известный обозреватель назвал Брансона «вторым номером, а в великой команде — третьим».

«К сожалению, я злопамятная, и мне все равно. ЧТО. ТЕПЕРЬ?!» — написала Эрика.

Вчера Джейлен Брансон привел «Нью-Йорк» к первому за 53 года чемпионскому титулу и стал MVP финала.