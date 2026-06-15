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Дэвид Уэст о Викторе Вембаньяме: «228 см роста, а игры в посте или спиной к кольцу нет. Дичь какая-то»

Двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Дэвид Уэст критически отозвался о центровом Викторе Вембаньяме после поражения «Сан-Антонио» от «Нью-Йорка» в финале НБА (1−4).

«228 см роста, а игры в посте или спиной к кольцу нет. Дичь какая-то», — написал Уэст.

В финальной серии Вембаньяма набирал в среднем 26 очков (42,3% с игры, 27,3% трехочковых), 11,2 подбора, 2,6 передачи, 1 перехват и 3,6 блок-шота.