Патрик Юинг: «В 1999-м Данкан и Робинсон отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь»

"Этого пришлось ждать очень долго. В последний раз, когда мы были здесь в 1999 году, у меня были слезы печали. Сегодня — слезы радости. Знаете, это мечта, которая сбылась.
У нас была эта цель — и у меня как у игрока, и как у части клуба — мы мечтали дойти до этого момента и выиграть титул, и наконец мы этого добились. В прошлый раз, когда мы были здесь, Тим [Данкан] и Дэвид [Робинсон] отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь.
Это определённо засчитывается как реванш. Понимаете, они тогда нас обыграли, а теперь мы смогли взять свое", — сказал Юинг.
В финале-1999 «Сперс» победили «Никс» 4−1. Финал-2026 закончилс с тем же счетом, но уже в пользу «никербокеров».