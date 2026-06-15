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Патрик Юинг: «В 1999-м Данкан и Робинсон отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь»

Легенда «Нью-Йорка» Патрик Юинг поделился своими мыслями о реванше, который который «Никс» взяли у «Сперс» 27 лет спустя.

Источник: Спортс‘’

"Этого пришлось ждать очень долго. В последний раз, когда мы были здесь в 1999 году, у меня были слезы печали. Сегодня — слезы радости. Знаете, это мечта, которая сбылась.

У нас была эта цель — и у меня как у игрока, и как у части клуба — мы мечтали дойти до этого момента и выиграть титул, и наконец мы этого добились. В прошлый раз, когда мы были здесь, Тим [Данкан] и Дэвид [Робинсон] отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь.

Это определённо засчитывается как реванш. Понимаете, они тогда нас обыграли, а теперь мы смогли взять свое", — сказал Юинг.

В финале-1999 «Сперс» победили «Никс» 4−1. Финал-2026 закончилс с тем же счетом, но уже в пользу «никербокеров».