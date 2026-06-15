Патрик Юинг: «В 1999-м Данкан и Робинсон отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь»

У нас была эта цель — и у меня как у игрока, и как у части клуба — мы мечтали дойти до этого момента и выиграть титул, и наконец мы этого добились. В прошлый раз, когда мы были здесь, Тим [Данкан] и Дэвид [Робинсон] отрывались за наш счет, но теперь настала наша очередь.