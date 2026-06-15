УНИКС намерен продлить контракт с Алексеем Шведом

"Мы предлагаем Алексею продолжить играть в нашей команде. В концовке сезона у него были небольшие травмы, и мы в последних играх побоялись усугубить их, поэтому Швед не играл. Хотя сам он не отказывался и на уколах до этого играл.
Мы собрали болельщиков, устроили торжественное завершение сезона. В общем, дайте отдохнуть ему и нам пару дней. Предложение Алексею через агента есть, и я думаю, что договоримся.
Я Шведу на прошедшем мероприятии руку пожал, поблагодарил за то, что он мужественно на уколах играл, что помогал нам. Алексей помог нам в прошедшем сезоне. Это однозначно", — подчеркнул Богачев.
В завершившемся сезоне Лиги ВТБ 37-летний Швед провел 40 матчей, в которых набирал в среднем 9,1 очка, делал 5,7 передачи и 2,5 подбора.