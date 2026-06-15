Яка Лакович возглавит «Тенерифе»

Решение было принято после рассмотрения нескольких кандидатов, и в итоге руководство остановилось на Лаковиче, которому предстоит возглавить следующий этап проекта.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Тенерифе» будет выступать в Еврокубке.
«Тенерифе» назначит Яку Лаковича новым главным тренером, сообщает испанская журналистка Ноэлия Гомес Мира. По информации источника, клуб достиг соглашения со словенским специалистом.
Решение было принято после рассмотрения нескольких кандидатов, и в итоге руководство остановилось на Лаковиче, которому предстоит возглавить следующий этап проекта.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Тенерифе» будет выступать в Еврокубке.