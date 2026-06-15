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Яка Лакович возглавит «Тенерифе»

«Тенерифе» назначит Яку Лаковича новым главным тренером, сообщает испанская журналистка Ноэлия Гомес Мира. По информации источника, клуб достиг соглашения со словенским специалистом.

Источник: Спортс‘’

Решение было принято после рассмотрения нескольких кандидатов, и в итоге руководство остановилось на Лаковиче, которому предстоит возглавить следующий этап проекта.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне «Тенерифе» будет выступать в Еврокубке.