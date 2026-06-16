Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Никс» хотят сохранить Митчелла Робинсона

«Никс» ставят первоочередной задачей продление контракта с центровым Митчеллом Робинсоном на рынке свободных агентов.

Источник: Спортс‘’

Клуб готов превысить лимит налога на роскошь в сезоне-26/27.

28-летний Робинсон провел всю свою профессиональную карьеру в «Нью-Йорке», выступая за команду с 2018 года. В победном плей-офф он набирал в среднем 4,8 очка и 5,5 подбора за 13,9 минуты.