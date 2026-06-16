«Никс» хотят сохранить Митчелла Робинсона

Клуб готов превысить лимит налога на роскошь в сезоне-26/27.
28-летний Робинсон провел всю свою профессиональную карьеру в «Нью-Йорке», выступая за команду с 2018 года. В победном плей-офф он набирал в среднем 4,8 очка и 5,5 подбора за 13,9 минуты.
«Никс» ставят первоочередной задачей продление контракта с центровым Митчеллом Робинсоном на рынке свободных агентов.
Клуб готов превысить лимит налога на роскошь в сезоне-26/27.
28-летний Робинсон провел всю свою профессиональную карьеру в «Нью-Йорке», выступая за команду с 2018 года. В победном плей-офф он набирал в среднем 4,8 очка и 5,5 подбора за 13,9 минуты.