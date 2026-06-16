Трэй Янг, Кавай Ленард и Джа Морэнт — в списке целей «Майами» на случай неудачи с приобретением Янниса Адетокумбо

По словам Фишера, «Майами» рассматривает «крупную рыбу» в качестве запасных вариантов, если команде не удастся приобрести форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Он также сообщает, что в этом списке вместе с Янгом значатся форвард «Клипперс» Кавай Ленард и разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт.
Обмен с участием Янга потребует от 27-летнего разыгрывающего активировать свою опцию игрока на сумму 49 млн долларов за следующий сезон, отмечает Фишер. У него есть время до 23 июня, чтобы принять это решение.
Как поясняет Фишер, хотя «Атланта» не смогла найти достойный рынок для Янга, когда обменяла его в «Вашингтон» в январе, существует мнение, что он может стать более привлекательным для команд-соперников, ищущих плеймейкера, в свете изменений в лотерее драфта НБА, которые наказывают три худшие команды, ухудшая их шансы на получение первого пика.