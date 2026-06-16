«Селтикс» могут испортить отношения с Джейленом Брауном, выставляя его на обмен

По мнению выступивших в эфире ESPN журналистов Брайана Уиндхорста и Бобби Маркса, ситуация может привести к тому, что Браун сам попросит об обмене, если узнает, что его действительно предлагали в трейде, но сделка не срастется.
«Селтикс» должны быть крайне осторожны, если ничего не получится", — считает Маркс.
MVP финала 2024 года в последние пару недель постоянно упоминался как кандидат на обмен, если у «Селтикс» появится шанс заполучить звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо. Большинство предполагаемых вариантов сделки предполагают, что Браун окажется в третьей команде, а не перейдет в «Милуоки» напрямую.