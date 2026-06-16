Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Селтикс» могут испортить отношения с Джейленом Брауном, выставляя его на обмен

«Бостон» рискует оттолкнуть своего звездного форварда Джейлена Брауна, предлагая его в качестве потенциального актива в крупном обмене.

Источник: Спортс‘’

По мнению выступивших в эфире ESPN журналистов Брайана Уиндхорста и Бобби Маркса, ситуация может привести к тому, что Браун сам попросит об обмене, если узнает, что его действительно предлагали в трейде, но сделка не срастется.

«Селтикс» должны быть крайне осторожны, если ничего не получится", — считает Маркс.

MVP финала 2024 года в последние пару недель постоянно упоминался как кандидат на обмен, если у «Селтикс» появится шанс заполучить звездного форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо. Большинство предполагаемых вариантов сделки предполагают, что Браун окажется в третьей команде, а не перейдет в «Милуоки» напрямую.