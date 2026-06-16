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«Сперс» видят в Де’Аароне Фоксе основного разыгрывающего (Уиндхорст)

«Сан-Антонио» на данный момент видит в Де’Аароне Фоксе основного разыгрывающего.

Источник: Спортс‘’

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, он ожидает, что ситуация не изменится в обозримом будущем.

28-летний Фокс набирал в среднем 18,6 очка и 6,2 передачи за игру в регулярном чемпионате. В плей-офф его средние показатели составили 15,6 очка и 6,0 передачи за игру. В финале против «Никс» 2-кратный участник Матча звезд набирал 12,8 очка при бросковой линейке 34/25/90 и допустил катастрофическую ошибку в концовке четвертого матча.

У Фокса вступает в силу 4-летний максимальный контракт на сумму 229 миллионов долларов.