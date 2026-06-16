Одной из причин расставания Клэя Томпсона с Megan Thee Stallion стало то, что игрок НБА видел в рэперше «слишком много гетто» (Daily Mail)

Сообщается, что Томпсон якобы жаловался на характер Меган и говорил: «В ней слишком много гетто. Мне надоел этот гетто-стиль. То, что она такая громкая, как она говорит, как она себя ведет».
Томпсон также чувствовал себя обделенным вниманием и считал, что не получает от девушки той же поддержки, которую оказывает ей сам.
Среди других предполагаемых источников напряженности называется публичная активность Megan Thee Stallion, которая оказалась выше, чем ожидал Томпсон, присутствие ее окружения и охраны, а также разочарование из-за чрезмерного внимания к их отношениям.
4-кратный чемпион НБА не подтверждал, что делал подобные заявления, а рэперша не комментировала их.